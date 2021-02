Ponte di Aulla | Giani e Toti Toscana e Liguria firmano l’intesa del nuovo progetto

EcoLunigiana : #Lunigiana - Oggi accordo formale tra regione #Toscana e regione #Liguria. Si va verso la ricostruzione del ponte d… - EcoLunigiana : #Aulla - Oggi un tavolo per siglare l’intesa dei Presidenti di Regione per l’approvazione del progetto definitivo d… - grassi_luciano : a STRISCIA LA NOTIZIA del 9/02/21 esce la notizia che le macerie del ponte caduto ad AULLA, nn sono state rimosse p… - rrtvln : #Anas da cancellare dalla faccia della terra. #Aulla . Aprile 2020 febbraio 2021 . @Striscia @StradeAnas . Quel po… -

Ultime Notizie dalla rete : Ponte Aulla

Il progetto del nuovoè stato illustrato addal Commissario Straordinario di Governo, Fulvio Maria Soccodato. La progettazione esecutiva è già stata avviata in contemporanea alle attività ..." Un'intesa tra le Regioni Toscana e Liguria per l'approvazione del progetto definitivo del nuovodi Albiano Magra e del progetto esecutivo delle rampe di collegamento alla A12. A siglarla,...Un'intesa tra le Regioni Toscana e Liguria per l'approvazione del progetto definitivo del nuovo ponte di Albiano Magra e del progetto esecutivo delle rampe di collegamento alla A12. (ANSA) ...ALBIANO MAGRA - Sono passati più di 10 mesi da quell’8 aprile 2020 quando è crollato il ponte di Albiano Magra, in Toscana. Due i feriti coinvolti nel crollo e, dato il traffico che ogni giorno si muo ...