Pirlo | “Meret migliore in campo Il rigore? Se l’avessero fischiato alla Juve | sai quanti casini”

Andrea Pirlo ha commentato a Sky la sconfitta della Juve a Napoli. "Abbiamo fatto girare poco velocemente la palla, loro si posizionavano in modo da poter recuperare. Nel secondo tempo più intraprendenti, ci è mancato solo il gol. All'arbitro ho detto che Meret stava perdere tempo. Il rigore? Un episodio del genere è dubbio, così non possono esserci più contatti in area. Se fosse successo a noi, sarebbero successi casini e polemiche, non so se ci avrebbero dato questo tipo di rigore. Pensiamo a mercoledì, ma capita che tanti episodi possano essere interpretati in modo diverso quando gioca la Juve, siamo sempre sulla bocca di tutti. Molti singoli non positivi? Hanno fatto la partita che dovevano fare, normale che venga a mancare un po' di lucidità.

