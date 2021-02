Perché Riccardo Fogli ha lasciato i Pooh? Per “colpa” di Patty Bravo (Di sabato 13 febbraio 2021) Perché Riccardo Fogli ha lasciato i Pooh? E’ la domanda che si pongono alcuni telespettatori e fan della tanto amata band storica. Una separazione consumatasi nel 1972, quando Riccardo Fogli, oltre a dire addio alla moglie, salutò definitivamente i Pooh: “Non stavo più bene, mi sentivo male da un punto di vista fisico“, ha raccontato Riccardo Fogli in una intervista. “Tuttavia io mi allontanai gradualmente, dopo aver insegnato a Red le parti bassistiche. Fu un divorzio molto civile ma per me molto doloroso. Come lasciare dei fratelli maggiori cui ero legatissimo. Dovetti ricominciare daccapo, imparare a scrivere canzoni, costruire un mio repertorio. Internazionale. E, a fatica, ci sono riuscito: accendete oggi una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021)ha? E’ la domanda che si pongono alcuni telespettatori e fan della tanto amata band storica. Una separazione consumatasi nel 1972, quando, oltre a dire addio alla moglie, salutò definitivamente i: “Non stavo più bene, mi sentivo male da un punto di vista fisico“, ha raccontatoin una intervista. “Tuttavia io mi allontanai gradualmente, dopo aver insegnato a Red le parti bassistiche. Fu un divorzio molto civile ma per me molto doloroso. Come lasciare dei fratelli maggiori cui ero legatissimo. Dovetti ricominciare daccapo, imparare a scrivere canzoni, costruire un mio repertorio. Internazionale. E, a fatica, ci sono riuscito: accendete oggi una ...

Questo pomeriggio Dodi Battaglia e Riccardo Fogli ricorderanno a "Verissimo" il loro sodale e amico Stefano D'Orazio , scomparso ... la coppia non aveva figli anche perché nella sua vita l'ex batterista ...

Questo pomeriggio Dodi Battaglia e Riccardo Fogli ricorderanno a "Verissimo" il loro sodale e amico Stefano D'Orazio , scomparso ... la coppia non aveva figli anche perché nella sua vita l'ex batterista ...