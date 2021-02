“Perché Maria Teresa è stata eliminata”. Il colpo di scena al GF Vip e l’attacco ai vipponi, ma ecco cosa salta fuori dopo la puntata (Di sabato 13 febbraio 2021) Maria Teresa Ruta non ha resistito all’ennesima nomination. La conduttrice è stata eliminata dal GF Vip a un passo dalla finale. E in molti si sono divisi sulla sua eliminazione: c’è chi ritiene che avesse dovuto proseguire il suo percorso fino alla fine, chi pensa che doveva essere eliminata. La Ruta è stata e di sicuro resterà ugualmente una delle grandi protagoniste di questa edizione, e non glielo toglie nessuno. Resta da capire il motivo della sua uscita. Di sicuro il suo gioco è venuto fuori negli ultimi giorni soprattutto dopo le frasi di Cristiano Malgioglio che l’ha accusata di piangere sempre e di essere una giocatrice, una stratega. Altro dato certo è che la Ruta ha potuto contare su meno fan rispetto agli altri e ultimamente è ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 13 febbraio 2021)Ruta non ha resistito all’ennesima nomination. La conduttrice èdal GF Vip a un passo dalla finale. E in molti si sono divisi sulla sua eliminazione: c’è chi ritiene che avesse dovuto proseguire il suo percorso fino alla fine, chi pensa che doveva essere. La Ruta èe di sicuro resterà ugualmente una delle grandi protagoniste di questa edizione, e non glielo toglie nessuno. Resta da capire il motivo della sua uscita. Di sicuro il suo gioco è venutonegli ultimi giorni soprattuttole frasi di Cristiano Malgioglio che l’ha accusata di piangere sempre e di essere una giocatrice, una stratega. Altro dato certo è che la Ruta ha potuto contare su meno fan rispetto agli altri e ultimamente è ...

