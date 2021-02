Per l’Italia, per Draghi e per il nuovo governo lo sport non esiste (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl governo Draghi si appresta a vedere la luce. Comunicata ieri la lista dei Ministri, un esempio virtuoso di applicazione del manuale Cencelli, al Premier incaricato manca solo la fiducia delle Camere. Un atto formale più che di sostanza, dato che tutte le formazioni politiche che definiscono l’arco costituzionale concederanno il loro sì, tranne Fratelli d’Italia che comunque si è già premurato di far sapere che “non farà mancare il suo appoggio sulle questioni fondamentali“. Bene, dunque. Tutti coinvolti nel nuovo sentire dell’unità nazionale. Però, nel giubilo collettivo che accompagna la transizione al “governo dei migliori“, in pochi hanno sottolineato un’assenza che pesa come un macigno. Nel governo del 30esimo Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana mancherà ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIlsi appresta a vedere la luce. Comunicata ieri la lista dei Ministri, un esempio virtuoso di applicazione del manuale Cencelli, al Premier incaricato manca solo la fiducia delle Camere. Un atto formale più che di sostanza, dato che tutte le formazioni politiche che definiscono l’arco costituzionale concederanno il loro sì, tranne Fratelli d’Italia che comunque si è già premurato di far sapere che “non farà mancare il suo appoggio sulle questioni fondamentali“. Bene, dunque. Tutti coinvolti nelsentire dell’unità nazionale. Però, nel giubilo collettivo che accompagna la transizione al “dei migliori“, in pochi hanno sottolineato un’assenza che pesa come un macigno. Neldel 30esimo Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana mancherà ...

