Pattinaggio di figura: Guignard-Fabbri dominano la rhythm dance alle Finali del Gran Premio Italia (Di sabato 13 febbraio 2021) Rispettando pienamente i favori del pronostico i danzatori Charlène Guignard-Marco Fabbri hanno dominato la rhythm dance alle Finali del Gran Premio Italia, competizione interna di Pattinaggio di figura in fase di svolgimento all’IceLab Arena di Bergamo. Le stelle di punta della Nazionale azzurra sono riusciti ad ottenere in tutti e cinque gli elementi pianificati il massimo del livello possibile, ad eccezione della sequenza di twizzles, chiamata di livello 3 dalla parte del cavaliere, fattore che non ha comunque impedito ai pattinatori allenati da Barbara Fusar Poli di ricevere una valutazione elevata in termini di grado di esecuzione, in particolare nel sollevamento straight e nella ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Rispettando pienamente i favori del pronostico i danzatori Charlène-Marcohanno dominato ladel, competizione interna didiin fase di svolgimento all’IceLab Arena di Bergamo. Le stelle di punta della Nazionale azzurra sono riusciti ad ottenere in tutti e cinque gli elementi pianificati il massimo del livello possibile, ad eccezione della sequenza di twizzles, chiamata di livello 3 dalla parte del cavaliere, fattore che non ha comunque impedito ai pattinatorinati da Barbara Fusar Poli di ricevere una valutazione elevata in termini di grado di esecuzione, in particolare nel sollevamento straight e nella ...

