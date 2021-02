Pattinaggio artistico: Matteo Rizzo al comando dopo lo short alle Finali del Gran Premio Italia, secondo Grassl (Di sabato 13 febbraio 2021) Il ritorno del gioiellino. Un Matteo Rizzo in Grande spolvero si è portato in testa alla classifica dopo lo short program alle Finali del Gran Premio Italia, rassegna in scena questo fine settimana presso l’IceLab Arena di Bergamo. L’atleta delle Fiamme Oro, passato in autunno sotto la guida tecnica di Lorenzo Magri, si è imposto sulla concorrenza confezionando una prestazione d’autore pattinata sulle musiche del nuovo short program “A chi mi dice“, impreziosita da un quadruplo toeloop di Grande qualità, dal triplo axel e dalla combinazione triplo lutz/triplo toeloop collocata in zona bonus; ottenendo anche il miglior punteggio nelle componenti del programma l’azzurro ha quindi ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Il ritorno del gioiellino. Uninde spolvero si è portato in testa alla classificaloprogramdel, rassegna in scena questo fine settimana presso l’IceLab Arena di Bergamo. L’atleta delle Fiamme Oro, passato in autunno sotto la guida tecnica di Lorenzo Magri, si è imposto sulla concorrenza confezionando una prestazione d’autore pattinata sulle musiche del nuovoprogram “A chi mi dice“, impreziosita da un quadruplo toeloop dide qualità, dal triplo axel e dalla combinazione triplo lutz/triplo toeloop collocata in zona bonus; ottenendo anche il miglior punteggio nelle componenti del programma l’azzurro ha quindi ...

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Email Stampa Telegram Dopo il lungo stop forzato per il COVID 19 finalmente ricomincia l'attività agonistica del pattinaggio artistico con il Campionato Regionale Lazio della Federazione Italiana Sport Rotellistici in programma domenica 14 febbraio presso il Centro Sportivo del Divino Amore a Roma. "L'ASD ...

VITERBO - Dopo il lungo stop forzato per il COVID 19 finalmente ricomincia l'attività agonistica del pattinaggio artistico con il Campionato Regionale Lazio della Federazione Italiana Sport Rotellistici in programma domenica 14 febbraio presso il Centro Sportivo del Divino Amore a Roma. L'ASD ...

