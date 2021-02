Pattinaggio artistico | Ginevra Negrello in testa dopo lo short alle Finali del Gran Premio Italia | seconda Tornaghi

(Di sabato 13 febbraio 2021) Non ha deluso le aspettative l’attesissimoprogram della specialità individuale femminile,gara della prima giornata delledel2021, competizione Nazionale diin scena questo fine settimana presso l’Ice Lab Arena di Bergamo.un primo segmento in cui tutte le pattinatrici hanno cercato di alzare l’asticella rispetto agli appuntamenti precedenti a imporsi è stata. L’atleta guidata da Alessandra Buzzi ha guadagnato punti preziosi rendendosi protagonista di una performance pulita, dove ha eseguito (unica del lotto) una combinazione con due tripli, ovvero triplo toeloop/triplo toeloop, ruotando poi senza patemi sia il doppio ...

VITERBO - Dopo il lungo stop forzato per il COVID 19 finalmente ricomincia l'attività agonistica del pattinaggio artistico con il Campionato Regionale Lazio della Federazione Italiana Sport Rotellistici in programma domenica 14 febbraio presso il Centro Sportivo del Divino Amore a Roma. L'ASD ...