Pattinaggio artistico | Della Monica-Guarise avanti dopo lo short alle Finali del Gran Premio Italia | secondi Ghilardi-Ambrosini

(Di sabato 13 febbraio 2021) Arrivano segnali positivi da Nicole-Matteo, coppia che ha conquistato nettamente la prima posizionelodeldi Bergamo, circuito interno diideato dalla FISG per far mantenere un minimo di ritmo gara ai componentiNazionale maggiore, svantaggiati dnumerose cancellazioni del calendario internazionale. Gli atleti delle Fiamme Oro, malgrado una caduta nel triplo rittberger lanciato, hanno eseguito il loro bellissimo programma ispirato al lockdown sfoggiando un miglioramento evidente sul resto degli elementi: molto bene il triplo salchow in ...

Dopo il lungo stop forzato per il COVID 19 finalmente ricomincia l'attività agonistica delcon il Campionato Regionale Lazio della Federazione Italiana Sport Rotellistici in programma domenica 14 febbraio presso il Centro Sportivo del Divino Amore a Roma. L'ASD ...NewTuscia - VITERBO - Riceviamo e pubblichiamo. Dopo il lungo stop forzato per il COVID 19 finalmente ricomincia l'attività agonistica delcon il Campionato Regionale Lazio della Federazione Italiana Sport Rotellistici in programma domenica 14 febbraio presso il Centro Sportivo del Divino Amore a Roma. L'ASD ...Arrivano segnali positivi da Nicole Della Monica-Matteo Guarise, coppia che ha conquistato nettamente la prima posizione dopo lo short alle Finali del Gran Premio Italia di Bergamo, circuito interno d ...Non ha deluso le aspettative l'attesissimo short program della specialità individuale femminile, seconda gara della prima giornata delle Finali del Gran Premio Italia 2021, competizione Nazionale di p ...