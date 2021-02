Patrizio Bianchi nuovo Ministro dell’Istruzione, i sindacati puntano al dialogo e fissano le priorità (Di sabato 13 febbraio 2021) I sindacati della scuola stanno inviando gli auguri di buon lavoro al nuovo Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, manifestando anche le priorità da adottare al più presto per la scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 febbraio 2021) Idella scuola stanno inviando gli auguri di buon lavoro aldell'Istruzione, manifestando anche leda adottare al più presto per la scuola. L'articolo .

marattin : Tra le tante cose positive, scelgo un commento personale. Da 24 anni un Maestro, anche quando (in seguito) non siam… - sbonaccini : Buon lavoro al nuovo Governo Draghi. Un particolare in bocca al lupo a Patrizio Bianchi, che è stato assessore dell… - you_trend : ?? Ministro delle infrastrutture e dei trasporti: Enrico Giovannini ?? Ministro del lavoro e delle politiche sociali:… - SilvanoGrassot1 : RT @fratellicrozza: “Oggi pomeriggio l’ho imparato”: Maurizio Crozza è il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. #FratelliDiCrozza torn… - bepperoca : RT @fratellicrozza: “Oggi pomeriggio l’ho imparato”: Maurizio Crozza è il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi. #FratelliDiCrozza torn… -