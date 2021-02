Patrizio Bianchi è il nuovo ministro dell’Istruzione (Di sabato 13 febbraio 2021) Nato in provincia di Ferrara, 68 anni fa, Bianchi ha alle spalle una lunga carriera accademica. Professore di Economia applicata, ed ex rettore dell’Università di Ferrara, nei suoi studi, Bianchi ha sempre riservato un’attenzione particolare alla scuola, soprattutto perché ha sempre avuto l’obiettivo di avvicinare quest’ultima al mondo del lavoro. Sulla scuola, Bianchi ha anche scritto un libro: “Nello specchio della scuola”, in cui ha riversato le sue riflessioni: “Per troppo tempo ci siamo illusi – come paese – di disporre di risorse umane di alta qualità, potendo contare su innate doti di intuizione, sulla pregressa esperienza e su una diffusa alfabetizzazione di base. Certamente grazie a queste caratteristiche abbiamo affrontato la ricostruzione del dopoguerra e dato vita a un primo boom economico, ma quanto più accelerano i ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 13 febbraio 2021) Nato in provincia di Ferrara, 68 anni fa,ha alle spalle una lunga carriera accademica. Professore di Economia applicata, ed ex rettore dell’Università di Ferrara, nei suoi studi,ha sempre riservato un’attenzione particolare alla scuola, soprattutto perché ha sempre avuto l’obiettivo di avvicinare quest’ultima al mondo del lavoro. Sulla scuola,ha anche scritto un libro: “Nello specchio della scuola”, in cui ha riversato le sue riflessioni: “Per troppo tempo ci siamo illusi – come paese – di disporre di risorse umane di alta qualità, potendo contare su innate doti di intuizione, sulla pregressa esperienza e su una diffusa alfabetizzazione di base. Certamente grazie a queste caratteristiche abbiamo affrontato la ricostruzione del dopoguerra e dato vita a un primo boom economico, ma quanto più accelerano i ...

