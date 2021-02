Pasquale Zagaria. Il boss del clan dei Casalesi è un uomo libero (Di sabato 13 febbraio 2021) Pasquale Zagaria. Il boss del clan dei Casalesi, agli arresti domiciliari per motivi di salute durante la prima fase di pandemia, torna in libertà La mente economica dei Casalesi, Pasquale Zagaria era detenuto in regime di 41 bis presso il carcere di Opera di Milano dallo scorso 22 settembre. E’ adesso un uomo libero. Il L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 13 febbraio 2021). Ildeldei, agli arresti domiciliari per motivi di salute durante la prima fase di pandemia, torna in libertà La mente economica deiera detenuto in regime di 41 bis presso il carcere di Opera di Milano dallo scorso 22 settembre. E’ adesso un. Il L'articolo proviene da YesLife.it.

fattoquotidiano : Il boss dei Casalesi Pasquale Zagaria torna libero: è stato scarcerato per fine pena - Corriere : Scarcerato il boss Pasquale Zagaria: era già ai domiciliari per l’emergenza Covid - Corriere : Scarcerato il boss Zagaria: era già ai domiciliari per il Covid - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Scarcerato il boss Zagaria: era già ai domiciliari per il Covid - tigrelt : RT @laperlaneranera: Pasquale Zagaria lascia il carcere: tranne il superboss Michele tutti liberi i vertici del clan -