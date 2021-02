Partite Iva | in arrivo la prima stangata con l’approvazione della Legge di Bilancio 2021

(Di sabato 13 febbraio 2021) Alessandro Nunziati : aumentano i contributi da versate per gli iscritti alla Gestione Separata. Una decisione questa arrivata dopo l’introduzione del bonus Iscro, una sorta di cassa integrazione per gli autonomi che verrà finanziata con un rincaro delle tasse a partire dalla prossima dichiarazione dei redditi. Bonus Iscro, l’Indennità Inps finanziata con l’aumento delle tasse per la Gestione Separata Se da un lato quest’anno i lavoratori autonomi che hanno perso il lavoro a causa dell’emergenza Covid possono contare su un ulteriore aiuto da parte dello Stato, dall’altro il bonus Inps Iscro lascerà sicuramente scontenti molti altri possessori di p. Iva. I lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata, quelli che non richiederanno l’indennità, dovranno fare infatti i conti con un incremento dell’aliquota aggiuntiva dovuta alla Gestione Separata, pari a 0,26 punti ...

matteosalvinimi : #Salvini: Se c'e' di mezzo la salute dei nostri figli, il lavoro di milioni di autonomi e partite Iva, dei lavorato… - matteosalvinimi : Qui Roma, al fianco di commercianti, artigiani, partite iva, lavoratori dei mercati e delle fiere: non chiedono ele… - zodiacob : @matteosalvinimi Partite IVA, scadenza contributi INPS il 16 febbraio 2021. Che fine ha fatto l'anno bianco? - zodiacob : @matteosalvinimi Partite IVA, scadenza contributi INPS il 16 febbraio 2021. Che fine ha fatto l'anno bianco? - claudiaspinnato : Il Prescelto, uno degli artefici di un mondo che gira attorno all'economia è coerente con la sua visione dove anche… -

Ultime Notizie dalla rete : Partite Iva

Vogliamo davvero continuare a farci andare bene tutto? NO! Gianluca Piccolo e Ornella Panero , con le loro, rappresentano rispettivamente il negozio "Cartafesta" di via Po 22 e il ristorante - pizzeria "La Fortezza" di via Demetrio [...] Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere ...Pensiamo che nel 2020 sono chiuse 300 mila imprese e scomparsi altri 200 mila tra autonomi e, mentre il blocco dei licenziamenti ha evitato fino ad oggi la perdita di altri 600 mila ...Partite Iva, in arrivo la prima stangata con l’approvazione della Legge di Bilancio 2021: aumentano i contributi da versate per gli iscritti alla Gestione ...Bonus 600 euro per Partita Iva e Decreto Ristori: sono cumulabili. Lo dice l'Agenzia delle Entrate rispondendo ad una domanda posta da un lavoratore ...