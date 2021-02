Parte l’era Draghi, il nuovo governo ha giurato al Quirinale (Di sabato 13 febbraio 2021) Mario Draghi è il nuovo presidente del Consiglio della Repubblica italiana. Alle 12 di oggi ha giurato il nuovo governo presieduto dall’ex presidente della Banca Centrale Europea. Inizia così l’era Draghi, con il terzo esecutivo della XVIIIesima legislatura. La formula che i ministri hanno pronunciato davanti al Presiedente della Repubblica e al nuovo premer: “Giuro di essere fedele alle Repubblica, di osservarne lealmente la Costruzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”. Per la prima volta nella storia della Repubblica c’è stato un giuramento durante una pandemia. Dopo la formula di rito pronunciata da ogni membro del nuovo governo, c’è stata prima la firma del ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Marioè ilpresidente del Consiglio della Repubblica italiana. Alle 12 di oggi hailpresieduto dall’ex presidente della Banca Centrale Europea. Inizia così, con il terzo esecutivo della XVIIIesima legislatura. La formula che i ministri hanno pronunciato davanti al Presiedente della Repubblica e alpremer: “Giuro di essere fedele alle Repubblica, di osservarne lealmente la Costruzione e le leggi e di esercitare le mie funzioni nell’interesse esclusivo della Nazione”. Per la prima volta nella storia della Repubblica c’è stato un giuramento durante una pandemia. Dopo la formula di rito pronunciata da ogni membro del, c’è stata prima la firma del ...

