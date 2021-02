Parma, si ferma Hernani: distrazione ai flessori della coscia destra (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Parma ha annunciato l’entità dell’infortunio patito da Hernani: il comunicato ufficiale della società gialloblù «Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di riscaldamento e prevenzione seguiti da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una sessione di tiri in porta. Andreas Cornelius ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Maxime Busi, Roberto Inglese, Vincent Laurini e Lautaro Valenti. Hernani è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una distrazione di grado lieve ai flessori della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. I crociati ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilha annunciato l’entità dell’infortunio patito da: il comunicato ufficialesocietà gialloblù «Ilè tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli ordini di Mister D’Aversa, i crociati hanno svolto lavori di riscaldamento e prevenzione seguiti da un lavoro tattico. L’allenamento è stato concluso da una sessione di tiri in porta. Andreas Cornelius ha lavorato con i compagni. Lavoro differenziato per Maxime Busi, Roberto Inglese, Vincent Laurini e Lautaro Valenti.è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato unadi grado lieve ai. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. I crociati ...

sportli26181512 : #Parma, Cornelius in gruppo. Ma si ferma Hernani: Per il centrocampista brasiliano distrazione ai flessori, l'attac… - sportface2016 : #Parma #Hernani si ferma per un problema ai flessori, #Cornelius di nuovo col gruppo - CalciohellasIt : D'Aversa perde Hernani in vista di #VeronaParma, ma recupera Cornelius - RossiAnna18 : RT @Ninfearosa: Macachi, la protesta non si ferma: veglia animalista a Parma - la Repubblica - bellalilli16 : RT @Ninfearosa: Macachi, la protesta non si ferma: veglia animalista a Parma - la Repubblica -