Parma, seduta mattutina: Hernani si ferma, Cornelius si allena col gruppo

seduta mattutina per il Parma a due giorni dalla sfida del Bentegodi in casa del Verona. I crociati hanno svolto lavori di riscaldamento e prevenzione seguiti da un lavoro tattico e da una sessione di tiri in porta. Cornelius ha ripreso a lavorare assieme ai compagni mentre Busi, Inglese, Laurini e Valenti continuano ad allenarsi a parte. Da segnalare la permanenza in infermeria di Hernani, non al meglio a causa di una distrazione di grado lieve ai flessori della coscia destra. Domattina è in programma la seduta di rifinitura a porte chiuse al termine della quale alle 14:15 il tecnico Roberto D'Aversa interverrà via Zoom nella consueta conferenza stampa della vigilia.

Ultime Notizie dalla rete : Parma seduta QUI COLLECCHIO " IL REPORT DI VENERDÍ 12 FEBBRAIO

Collecchio, 12 febbraio 2021 " Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. Agli [?]...

L'imprenditrice agricola Francesca Mantelli alla guida del Consorzio della Bonifica Parmense

Al termine delle operazioni di nomina la seduta del Consiglio ha visto l'intervento del direttore generale del Consorzio Fabrizio Useri che ha sottolineato come l'ente, forte della squadra eletta, ...

PARMA, DIFFERENZIATO PER CINQUE

