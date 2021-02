Parità di genere, sempre più donne in economia. E la Società italiana cambia nome (Di sabato 13 febbraio 2021) Dallo scorso dicembre la Società italiana degli economisti si chiama Società italiana dell'economia, in cui il 45% dei soci è di sesso femminile. "Bisogna sostenere le donne che scelgono di occuparsi di queste materie, perché sono ancora troppe quelle che si sentono respinte da... Leggi su repubblica (Di sabato 13 febbraio 2021) Dallo scorso dicembre ladegli economisti si chiamadell', in cui il 45% dei soci è di sesso femminile. "Bisogna sostenere leche scelgono di occuparsi di queste materie, perché sono ancora troppe quelle che si sentono respinte da...

chiaragribaudo : Poche donne in questo governo. Nessuna del @pdnetwork. Mettiamo sempre la parità di genere nei documenti e poi la n… - LauraGaravini : Buon lavoro a @elenabonetti Felici che torni a presiedere le battaglie che stanno a cuore a noi di @italiaviva. Par… - AnnaAscani : Quello della parità di genere è un tema molto serio. Se il centro sinistra e in particolare il @pdnetwork non avran… - mereu_giorgio : RT @orfini: Il rispetto della parità di genere è un valore fondativo del Pd, non a caso scritto a chiare lettere nel suo statuto. Che venga… - SchettinoAlbert : RT @rbonacina: Non è possibile che #Zingaretti reduce dalla strabiliante performance sulla parità di genere, commenti dicendo abbiamo imped… -

Ultime Notizie dalla rete : Parità genere Reggio Calabria, Lucia Nucera: 'dispiace vedere che nel PD non figura alcuna donna tra i ministri ma solo uomini'

...denota come nonostante le lotte per affermare le pari opportunita' e l'uguaglianza di genere - prosegue la presidente Nucera - sia ancora lungo il cammino nel nostro Paese per una effettiva parità ...

Il governo Draghi alla prima riunione, mercoledì la fiducia

Apparentemente meno problematica, la questione parità di genere, per gli altri partiti coinvolti. In Fi, infatti, occhi puntati - oltre che su Antonio Tajani - sulle due capigruppo Anna Maria Bernini ...

Governo: Orfini, 'parità genere negata brutalmente, è grande problema del Pd' Affaritaliani.it ...denota come nonostante le lotte per affermare le pari opportunita' e l'uguaglianza di- prosegue la presidente Nucera - sia ancora lungo il cammino nel nostro Paese per una effettiva...Apparentemente meno problematica, la questionedi, per gli altri partiti coinvolti. In Fi, infatti, occhi puntati - oltre che su Antonio Tajani - sulle due capigruppo Anna Maria Bernini ...