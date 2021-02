Paolo Bonolis sulla politica | ‘commedianti e parassiti che bloccano iniziative di politici di grande spessore’

Leggi su funweek

(Di sabato 13 febbraio 2021), amato e istrionico presentatore Tv, si è messo a nudo nel suo libro ‘Perché parlavo da solo‘ edito nel 2019 da Rizzoli. “In questo libro si dicono tante cose che riguardano un po’ tutto quello che mi è passato per la mente nel corso degli anni, e quel che è successo nella mia vita”in un’intervista per Ibs Una raccolta in cui da un partesi mette in gioco in prima persona, scritta di suo pugno e riportata graficamente in corsivo. Una seconda parte scritta ‘normale’ ci sono le trascrizioni di interviste che gli sono state fatte. LEGGI ANCHE:– Stasera in tv, C’è posta per te:e Federica Pellegrini – Anticipazioni Sul suo profilo Instagram,da un assaggio di ...