Paolo Bonolis, la storia della malattia della figlia Silvia (Di sabato 13 febbraio 2021) Paolo Bonolis ha raccontato solo recentemente il dramma vissuto con la malattia della figlia Silvia, primogenita del matrimonio con Sonia Bruganelli nata nel 2003. In un’intervista rilasciata a Mara Venier durante il programma Domenica In, lo showman da sempre riservato sulla famiglia e la vita sentimentale, aveva raccontato commosso dei problemi cardiaci sorti alla nascita della figlia. Queste complicazioni hanno portato la piccola Silvia a subire un intervento pochi giorni dopo la sua nascita. L’operazione è andata a buon fine ma la figlia di Paolo Bonolis ha avuto come conseguenza delle difficoltà motorie e un ritardo nella crescita. Questi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021)ha raccontato solo recentemente il dramma vissuto con la, primogenita del matrimonio con Sonia Bruganelli nata nel 2003. In un’intervista rilasciata a Mara Venier durante il programma Domenica In, lo showman da sempre riservato sulla famiglia e la vita sentimentale, aveva raccontato commosso dei problemi cardiaci sorti alla nascita. Queste complicazioni hanno portato la piccolaa subire un intervento pochi giorni dopo la sua nascita. L’operazione è andata a buon fine ma ladiha avuto come conseguenza delle difficoltà motorie e un ritardo nella crescita. Questi ...

