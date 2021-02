Paolo Bonolis, il dramma della figlia Silvia: la sua malattia (Di sabato 13 febbraio 2021) Silvia Bonolis, la grave malattia e l’operazione appena nata: Paolo e Sonia Bruganelli temevano di non farcela, ma poi il lieto fine. Paolo Bonolis, lo sappiamo, è uno dei più famosi presentatori della televisione italiana. Sulla sua vita privata, però, resta piuttosto riservato, nonostante passi la maggior parte delle sue giornate corro i riflettori di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 13 febbraio 2021), la gravee l’operazione appena nata:e Sonia Bruganelli temevano di non farcela, ma poi il lieto fine., lo sappiamo, è uno dei più famosi presentatoritelevisione italiana. Sulla sua vita privata, però, resta piuttosto riservato, nonostante passi la maggior parte delle sue giornate corro i riflettori di L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ICARVSFVNE : oggi c'è paolo bonolis a c'è posta per te. sarà la migliore puntata di sempre - bubinoblog : C'È POSTA PER TE: SESTA PUNTATA DEL PEOPLE SHOW DI MARIA DE FILIPPI. OSPITI PAOLO BONOLIS E FEDERICA PELLEGRINI - THANVXX : i meme di paolo bonolis mi fanno morire - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'C’è Posta per Te' di sabato 13 febbraio 2021: ospiti Paolo Bonolis e Federica Pellegrini) Segu… - hutck : Urka condotto da Paolo Bonolis -