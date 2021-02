Pallanuoto, Frecciarossa Cup 2021: Italia-Spagna 9-8. Il Settebello vince il triangolare (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Settebello conquista la Frecciarossa Cup 2021, il triangolare con Spagna e Stati Uniti disputato in occasione della pausa dei campionati, ed importante test in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Nella partita decisiva per la conquista del torneo, l’Italia supera per 9-8 la Spagna, trascinata dalla quaterna di Gonzalo Echenique, mattatore della serata. Così al sito federale il CT Sandro Campagna: “C’era un po’ di stanchezza dopo il lungo collegiale e la 4 partite, due non ufficiali e quelle della Frecciarossa Cup. Nel quarto tempo abbiamo subito il loro pressing che ci ha sfiancato e non abbiamo letto bene alcune situazioni. Ma la vittoria è meritata per come abbiamo gestito la partita nel complesso. Sono contento per il lavoro svolto. Questi sono test ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilconquista laCup, ilcone Stati Uniti disputato in occasione della pausa dei campionati, ed importante test in vista delle Olimpiadi di Tokyo. Nella partita decisiva per la conquista del torneo, l’supera per 9-8 la, trascinata dalla quaterna di Gonzalo Echenique, mattatore della serata. Così al sito federale il CT Sandro Campagna: “C’era un po’ di stanchezza dopo il lungo collegiale e la 4 partite, due non ufficiali e quelle dellaCup. Nel quarto tempo abbiamo subito il loro pressing che ci ha sfiancato e non abbiamo letto bene alcune situazioni. Ma la vittoria è meritata per come abbiamo gestito la partita nel complesso. Sono contento per il lavoro svolto. Questi sono test ...

