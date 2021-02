Palermo-Bisceglie, tre punti per risalire: la ricetta di Boscaglia per battere i pugliesi (Di sabato 13 febbraio 2021) Alla ricerca di una vittoria che manca dallo scorso 9 gennaio.Alle ore 14.30, allo Stadio “Renzo Barbera, il Palermo sfiderà il Bisceglie per la gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la quinta del girone di ritorno. Dopo la deludente e scoraggiante sconfitta contro l’Avellino, la compagine siciliana torna in campo con l’obiettivo di evitare un ennesimo passo falso.Un faccia a faccia contro la stessa formazione che lo scorso ottobre ha aperto ufficialmente la prima crisi stagionale dei rosanero: “Noi dobbiamo vincere, non possiamo pensare a cosa mi aspetto. Dobbiamo andare in campo per macinare l’avversario. Non ci interessano i numeri. Servono i tre punti, non voglio sentire parlare di situazioni negative, di gol che non si fanno, di gol subiti per un episodio. Abbiamo i mezzi e le ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 febbraio 2021) Alla ricerca di una vittoria che manca dallo scorso 9 gennaio.Alle ore 14.30, allo Stadio “Renzo Barbera, ilsfiderà ilper la gara valida per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie C-Girone C, la quinta del girone di ritorno. Dopo la deludente e scoraggiante sconfitta contro l’Avellino, la compagine siciliana torna in campo con l’obiettivo di evitare un ennesimo passo falso.Un faccia a faccia contro la stessa formazione che lo scorso ottobre ha aperto ufficialmente la prima crisi stagionale dei rosanero: “Noi dobbiamo vincere, non possiamo pensare a cosa mi aspetto. Dobbiamo andare in campo per macinare l’avversario. Non ci interessano i numeri. Servono i tre, non voglio sentire parlare di situazioni negative, di gol che non si fanno, di gol subiti per un episodio. Abbiamo i mezzi e le ...

