Over 80, vaccinazione al via Sono 71.678 gli interessati: ecco le fasi

ecco tutte le fasi: dalle 13 di sabato 13 febbraio attivo il numero verde, da lunedì 15 le adesioni. Inoculazioni da giovedì. Obiettivo: terminare la prima dose per il 29 marzo.

