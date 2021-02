Ostia, minaccia i carabinieri nel tentativo di non farsi arrestare: 20enne in escandescenze per essere stato scoperto mentre andava ‘a lavorare’ (Di sabato 13 febbraio 2021) Era il suo “lavoro” e, come ogni mattina, diligentemente usciva di casa per compiere i suoi doveri che gli avrebbero fruttato un bel gruzzoletto. Ma non pensava che, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, svolti anche con la collaborazione dei militari dell’8° Reggimento carabinieri Lazio, i carabinieri di Ostia lo avrebbero arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti Nella tarda mattinata di ieri, i carabinieri hanno fermato per un controllo un uomo appena uscito da una delle palazzine in piazza Gasparri, a Ostia. Il fermato, un 20enne con precedenti che era appena uscito dalla propria abitazione, è parso subito agitato e indisponente al controllo, tanto da indurre i militari a sottoporlo a perquisizione. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 febbraio 2021) Era il suo “lavoro” e, come ogni mattina, diligentemente usciva di casa per compiere i suoi doveri che gli avrebbero fruttato un bel gruzzoletto. Ma non pensava che, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, svolti anche con la collaborazione dei militari dell’8° ReggimentoLazio, idilo avrebbero arreper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I fatti Nella tarda mattinata di ieri, ihanno fermato per un controllo un uomo appena uscito da una delle palazzine in piazza Gasparri, a. Il fermato, uncon precedenti che era appena uscito dalla propria abitazione, è parso subito agitato e indisponente al controllo, tanto da indurre i militari a sottoporlo a perquisizione. ...

CorriereCitta : Ostia, minaccia i carabinieri nel tentativo di non farsi arrestare: 20enne in escandescenze per essere stato scoper… - CasilinaNews : #Ostia, entra in farmacia con la mascherina e la pistola e minaccia la dottoressa: furto da 1.100 euro… - CorriereCitta : Ostia, armato di pistola minaccia la dottoressa e rapina la Farmacia: in manette 63enne -