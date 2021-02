Oms: “La sindrome post-Covid potrebbe riguardare molti pazienti” (Di sabato 13 febbraio 2021) La sindrome post-Covid potrebbe riguardare un numero considerevoli di pazienti guariti: a spiegarlo Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generele dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’ipotesi prende corpo dopo una riunione con medici, pazienti e l’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite tenutasi nei giorni scorsi. L’obiettivo è ora quello di lavorare affinché i medici “possano diagnosticarla e trattarla”, ha spiegato Ghebreyesus. La sindrome post-Covid, detta anche “long Covid”, possiede infatti una serie di sintomi tali che possono essere anche gravi, nonché persistenti per diverso tempo nei pazienti che ne sono affetti. Che cos’è la sindrome ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 13 febbraio 2021) Laun numero considerevoli diguariti: a spiegarlo Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generele dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’ipotesi prende corpo dopo una riunione con medici,e l’Organizzazione Mondiale delle Nazioni Unite tenutasi nei giorni scorsi. L’obiettivo è ora quello di lavorare affinché i medici “possano diagnosticarla e trattarla”, ha spiegato Ghebreyesus. La, detta anche “long”, possiede infatti una serie di sintomi tali che possono essere anche gravi, nonché persistenti per diverso tempo neiche ne sono affetti. Che cos’è la...

L'Oms segnala che la sindrome post-Covid potrebbe riguardare molti più pazienti del previsto. A dirlo il direttore generale.

