Odi et amo, è di nuovo pace tra Mastella e Nanni Russo: "Una bella giornata"

Tempo di lettura: < 1 minutoUn rapporto a dir poco tormentato. Amore e odio, si sarebbe detto un tempo. E oggi è di nuovo il giorno della pace tra Clemente Mastella e Nanni Russo. "Ho incontrato oggi il Dott. Nanni Russo, dopo un periodo di incomprensione politica. I rapporti umani intensi, ci hanno consentito di superarla, con reciproca soddisfazione" – si legge infatti in una dichiarazione dell'inquilino di palazzo Mosti. Che prosegue: "Il prezioso lavoro, generoso e paziente, che ha contraddistinto l'azione amministrativa del Dott. Russo, continuerà fino alla fine della legislatura comunale ed intendo avvalermi della sua esperienza e delle sue qualità anche nel prossimo appuntamento elettorale. Per me una bella giornata."

