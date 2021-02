GianniDeZuani : RT @Gazzettino: Occhialeria: contratti a picco. I dati dell'Osservatorio di Veneto Lavoro - Gazzettino : Occhialeria: contratti a picco. I dati dell'Osservatorio di Veneto Lavoro -

Il Gazzettino

Le aziende di questo settore hanno perso 14mila 863 posti di lavoro (per avere un'idea basta confrontare gennaio 2020 con 7468e gennaio 2021 con 1591). L'ha perso 680 ...La crisi sta dunque colpendo duro i lavoratori conflessibili e le donne, mettendo un'... La manifattura e il metalmeccanico tengono, mentre il Made in Italy, in particolare l'e il ...BELLUNO A picco le assunzioni nei servizi turistici (e questo era prevedibile viste le chiusure), ma in calo anche quelli in occhialeria. È Belluno una delle province venete ...LA FOTOGRAFIABELLUNO A picco le assunzioni nei servizi turistici (e questo era prevedibile viste le chiusure), ma in calo anche quelli in occhialeria. È Belluno una delle province venete ...