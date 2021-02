Nuovo governo, il giuramento di Draghi e dei ministri. Diretta e news della giornata (Di sabato 13 febbraio 2021) Il governo politico - tecnico di Mario Draghi vede la luce a mezzogiorno con il giuramento al Quirinale dei 23 ministri con la formula 8 a 15: un terzo le donne, un terzo i tecnici. Un giuramento low ... Leggi su quotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilpolitico - tecnico di Mariovede la luce a mezzogiorno con ilal Quirinale dei 23con la formula 8 a 15: un terzo le donne, un terzo i tecnici. Unlow ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo governo Governo Draghi, Quartapelle contro Zingaretti: 'Ha fatto meglio Berlusconi'

'Il nostro statuto prevede metà delle cariche per le donne. Se ci fossimo comportati come Forza Italia oggi parleremmo di un nuovo governo con dieci donne ministre e tredici ministri uomini, quindi un governo perfettamente in linea con la rappresentanza di genere a livello europeo''. Lo ha detto Lia Quartapelle, del Partito ...

Governo Draghi, giuramento e primo Cdm. Conte lascia Chigi applaudito.

Con il passaggio della campanella il nuovo presidente del Consiglio si insedia ufficialmente alla guida del governo. Prima si era svolta la cerimonia di giuramento del governo presieduto da Mario ...

Cerimonia di insediamento del nuovo Governo a Palazzo Chigi Governo Treviglio al voto. Imeri, il consenso aumenta. Tura, la partita è aperta

Le reazioni dei candidati sindaco al sondaggio del Pd che non scontenta nessuno. Ora il centrosinistra ammicca a Minuti e Pignatelli ...

L'ultimo giorno di Conte a Chigi. Ex premier a Fanpage.it: "Grande esperienza, non ho rammarichi"

Le prime parole dell'ex premier Conte affidate ai microfoni di Fanpage dopo il passaggio di consegne con Mario Draghi ...

