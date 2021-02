Nuovo Governo: gli auguri dei leader europei a Mario Draghi (Di sabato 13 febbraio 2021) Il nuogo Governo riscuote subito messaggi di sostegno dai leader europei. Endorsement trasversali per il “multilateralismo” Il Nuovo Governo di Mario Draghi ha giurato oggi e si è insediato formalmente. E già arrivano gli auguri e gli endorsement dei leader europei all’ex Presidente della BCE, ora Primo Ministro. “Auguro a Mario Draghi ogni bene! Italia e Germania collaborano per un’Europa forte e unita e per un multilateralismo che offra ai nostri giovani un futuro migliore” commenta Angela Merkel, la regina de facto della Germania, con cui Draghi si è già misurato più volte in passato. auguri anche dalla Francia, con il Presidente Macron che ... Leggi su zon (Di sabato 13 febbraio 2021) Il nuogoriscuote subito messaggi di sostegno dai. Endorsement trasversali per il “multilateralismo” Ildiha giurato oggi e si è insediato formalmente. E già arrivano glie gli endorsement deiall’ex Presidente della BCE, ora Primo Ministro. “Auguro aogni bene! Italia e Germania collaborano per un’Europa forte e unita e per un multilateralismo che offra ai nostri giovani un futuro migliore” commenta Angela Merkel, la regina de facto della Germania, con cuisi è già misurato più volte in passato.anche dalla Francia, con il Presidente Macron che ...

VittorioSgarbi : Nuovo Governo? Una terribile delusione. Un Governo malato. La conferma di Di Maio, Speranza e Franceschini, rende… - CottarelliCPI : I miei migliori auguri al nuovo governo. Il suo compito non è facile ma è essenziale per il nostro paese. - eucopresident : Congratulazioni al Presidente del Consiglio Mario Draghi per la formazione del nuovo governo in Italia. Congratul… - G_Basilico : Dott.ssa @AntoBoralevi, la Perestrojka di Mario Draghi, sarà il suo nuovo governo? Nelle parole di Draghi dette ne… - anto_galli4 : RT @IlariaBifarini: Formato il “nuovo” governo tornano le zone arancioni e rosse. Speranza è sempre lì. Lo spettro del lockdown si aggira s… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Governo Governo. Passaggio della campanella, Conte lascia Palazzo Chigi tra gli applausi

Con il passaggio della campanella il nuovo presidente del Consiglio si insedia ufficialmente alla guida del governo. Il passaggio fisico della campanella è avvenuto nn prima che Conte e Draghi ...

Quartapelle (PD): sulle donne delusa dal mio partito. Berlusconi ha fatto meglio di Zingaretti

AgenPress . "Il nostro statuto prevede metà delle cariche per le donne. Se ci fossimo comportati come Forza Italia oggi parleremmo di un nuovo governo con dieci donne ministre e tredici ministri uomini, quindi un governo perfettamente in linea con la rappresentanza di genere a livello europeo". Così Lia Quartapelle, del Partito ...

Cerimonia di insediamento del nuovo Governo a Palazzo Chigi Governo Anatomia del governo Draghi in una foto

Sì, ne valeva la pena. E di certo ne è valso il tailleur. I ministri hanno giurato in abito scuro e mascherina, così che non si sono viste le rughe, i sorrisi, i ghigni, le forzature. Si sono visti i ...

Mario Draghi, il timing del nuovo governo, prima tappa al Senato il 17 febbraio

Già delineati i primi passo del governo di Mario Draghi. Con il giuramento al Quirinale, il nuovo esecutivo è entrato nel pieno delle sue funzioni. Nel giro di poche ore il ...

