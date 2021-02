Nuovo Governo, Azzolina Parla Della Propria Esperienza: ho Messo al Centro di Ogni Pensiero Studenti e Studentesse (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Governo Draghi è stato formato. L’ex Ministra Lucia Azzolina Parla Della sua Esperienza appena terminata. “Ho giurato come Ministra dell’Istruzione il 10 gennaio 2020. Poche settimane dopo la pandemia ci ha travolto e l’ordinaria amministrazione si è trasformata in gestione di un’emergenza senza precedenti. Ho dato tutta me stessa, senza mai risparmiarmi. Insieme al mio Leggi su youreduaction (Di sabato 13 febbraio 2021) IlDraghi è stato formato. L’ex Ministra Luciasuaappena terminata. “Ho giurato come Ministra dell’Istruzione il 10 gennaio 2020. Poche settimane dopo la pandemia ci ha travolto e l’ordinaria amministrazione si è trasformata in gestione di un’emergenza senza precedenti. Ho dato tutta me stessa, senza mai risparmiarmi. Insieme al mio

VittorioSgarbi : Nuovo Governo? Una terribile delusione. Un Governo malato. La conferma di Di Maio, Speranza e Franceschini, rende… - CottarelliCPI : I miei migliori auguri al nuovo governo. Il suo compito non è facile ma è essenziale per il nostro paese. - Agenzia_Ansa : M5s, Lezzi: 'Nuovo voto su Rousseau o votiamo no al governo' #ANSA - edoludo : RT @icaro_diretto: Chi vuole che si sfiduci questo governo di nani e ballerini inondate di email crimi e casaleggio per indire un nuovo vo… - nocomment_x : RT @ElioLannutti: Draghi: il governo dei migliori (conflitti). Il nuovo Ministro per i Trasporti,Enrico Giovannini,è membro dell'advisory b… -