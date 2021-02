Notizie dal mondo, rassegna stampa internazionale degli studenti universitari a Radio Fly (Di sabato 13 febbraio 2021) Arezzo 13 febbraio 2021 - Gli studenti dell'Università di Siena condurranno "Fly world news headlines", la rassegna stampa internazionale di RadioFly, un progetto di tirocinio che coinvolge alcuni ... Leggi su lanazione (Di sabato 13 febbraio 2021) Arezzo 13 febbraio 2021 - Glidell'Università di Siena condurranno "Fly world news headlines", ladiFly, un progetto di tirocinio che coinvolge alcuni ...

RobertoBurioni : Cattive notizie dal Sud Africa. Sembra che il vaccino AZ non sia in grado di proteggere dall'infezione dovuta alla… - Agenzia_Ansa : Siparietto tra #MarioDraghi e i fotografi all'uscita dal #Quirinale. Qualcuno gli urla 'In bocca al lupo!'. Il pres… - regionepiemonte : Dal #15febbraio in #Piemonte riaprono gli impianti #sciistici. L'ordinanza regionale fissa le regole di sicurezza… - G_Milazzo : RT @RobertoBurioni: Cattive notizie dal Sud Africa. Sembra che il vaccino AZ non sia in grado di proteggere dall'infezione dovuta alla vari… - GoalItalia : MATCH REPORT - #NapoliJuve 1-0: Insigne sfata il tabù e stende i bianconeri dal dischetto ???? [@cladam86] -