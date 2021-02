Non raccontiamoci balle: questo è un governo di destra come mai si era visto prima (Di sabato 13 febbraio 2021) Dell’ipotesi Draghi abbiamo detto nei giorni scorsi– da soli – tutto il male possibile. Mario Draghi, si sa, è un banchiere di altissimo profilo, cioè un grande dirigente capitalistico neoliberista. Gli studi con Federico Caffè lo aiutano a comprendere meglio la realtà e ad essere molto più efficace dei semplici reazionari come Shauble e compagnia. Ma non meno determinati e crudeli, a mio parere, come quando ha deliberatamente strangolato la Grecia producendo volutamente il panico. Draghi è l’emblema della strategia neoliberista che terrorizza i popoli per obbligarli ad accettare misure sociali aberranti. Nonostante questo mio e nostro pregiudizio sul profilo politico di Draghi però non avrei mai immaginato che arrivasse a fare un governo con un tal concentrato di minuziose scelte di destra, compresa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Dell’ipotesi Draghi abbiamo detto nei giorni scorsi– da soli – tutto il male possibile. Mario Draghi, si sa, è un banchiere di altissimo profilo, cioè un grande dirigente capitalistico neoliberista. Gli studi con Federico Caffè lo aiutano a comprendere meglio la realtà e ad essere molto più efficace dei semplici reazionariShauble e compagnia. Ma non meno determinati e crudeli, a mio parere,quando ha deliberatamente strangolato la Grecia producendo volutamente il panico. Draghi è l’emblema della strategia neoliberista che terrorizza i popoli per obbligarli ad accettare misure sociali aberranti. Nonostantemio e nostro pregiudizio sul profilo politico di Draghi però non avrei mai immaginato che arrivasse a fare uncon un tal concentrato di minuziose scelte di, compresa ...

