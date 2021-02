Noi omosessuali Malgioglio sfida la Ruta | scontro infuocato e al Gf Vip volano parole pesanti

(Di sabato 13 febbraio 2021) Cristianocontro Maria Teresa. Scintille al Grande Fratello Vip. Unodurissimo.lascia tutti senza fiato. Arriva la resa dei conti. Cristiano aveva definito stratega e attrice laper il suo modo di fare un po' sopra le righe. Nella puntata del programma di Alfonso Signorini viene a galla tutto. Ladice: “Sono rimasta scioccata quando sei andato via. Eri una ventata di allegria e generosità. Quando tu mi hai fatto quell'intervista in lavatrice alla fine mi hai detto che sono trasparente. Come fai a dire prima che sono trasparente e poi che sono falsa?”. E Cristiano attacca: “L'unica cosa che mi ha fatto molto male è quella clip in cui stavo molto male. E non mi aspettavo da te che io volessi fare quella clip solo per farmi notare e ...

Sphered7 : @Ri_Ghetto Malgioglio sempre più patetico. Ha solo due argomenti: Tu stai zitta e Noi omosessuali soffriamo tanto. - Notiziedi_it : Gf Vip, Malgioglio contro Ruta: “Maria Teresa è una grande attrice. Noi omosessuali soffriamo molto” - ScazzoMatto : RT @DadoRinaldi: Ma basta con sta storia di noi omosessuali eternamente sofferenti, soli e con una vita difficile. #Malgioglio non generali… - jikookinlve : RT @oppirla: “noi omosessuali siamo sempre abituati a soffrire” malgioglio ma perché generalizzi in questo modo?? boh - camila_healing : RT @realrosydc: ODDIO ANCORA CON QUESTA COSA CHE NOI OMOSESSUALI SIAMO ABITUATI A SOFFRIREEEEEE NOI SOFFRIAMO PERCHÉ CI PIACE PRENDERCI I… -

La cosa che mi ha fatto stare male, è quella clip con Tommaso, perchè noi omosessuali soffriamo sempre, in cui dici che volevo mettermi in mostra, sono quarant'anni che mi metto in mostra. Questo non ...