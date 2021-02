New York Fashion Week, tutto ciò che c’è da sapere (Di sabato 13 febbraio 2021) In seguito al primo esperimento ibrido di fashion week dello scorso settembre, a metà tra show fisici e digitali, New York si prepara ancora una volta a presentare le novità della prossima stagione seguendo modalità molto simili, ma con alcune novità. Certo, l’epoca in cui nella Grande Mela si respirava a pieni polmoni l’elettrica atmosfera delle sfilate per quasi 10 giorni sembra lontana anni luce, ma in attesa di tempi migliori, i designer e le istituzioni non si arrendono, cogliendo questa – seppur particolare – opportunità per far conoscere le nuove collezioni dei big e degli emergenti. Il calendario, svelato solo ieri, si sviluppa dal 14 al 18 febbraio e, come potevamo immaginare, la maggior parte degli eventi si terrà virtualmente su NYFW.com. Con alcune e significative eccezioni. Leggi su vanityfair (Di sabato 13 febbraio 2021) In seguito al primo esperimento ibrido di fashion week dello scorso settembre, a metà tra show fisici e digitali, New York si prepara ancora una volta a presentare le novità della prossima stagione seguendo modalità molto simili, ma con alcune novità. Certo, l’epoca in cui nella Grande Mela si respirava a pieni polmoni l’elettrica atmosfera delle sfilate per quasi 10 giorni sembra lontana anni luce, ma in attesa di tempi migliori, i designer e le istituzioni non si arrendono, cogliendo questa – seppur particolare – opportunità per far conoscere le nuove collezioni dei big e degli emergenti. Il calendario, svelato solo ieri, si sviluppa dal 14 al 18 febbraio e, come potevamo immaginare, la maggior parte degli eventi si terrà virtualmente su NYFW.com. Con alcune e significative eccezioni.

