Nella democrazia liberale tutti i valori stanno sullo stesso piano

Il Tribunale amministrativo di Parigi ha citato in giudizio lo Stato francese per il mancato rispetto del patto di Parigi sul clima. Pena modestissima—è stato scritto giustamente—ma impatto simbolico enorme. Condivido toto corde la soddisfazione per la rilevanza che è stata conferita al tema dei mutamenti climatici da un organo dello Stato tanto prestigioso, specialmente Nella Francia della centralisation e di una sfera pubblica ispirata a filosofie lontane dalle retoriche libertarie che stanno adulterando il vecchio, prudente, liberalismo storicistico ereditato dall'Ottocento. Il timore che il pianeta non possa sopravvivere non tanto alle devastazioni del modello capitalistico (quello collettivistico è anche peggio) quanto all'espansione inarrestabile di una civiltà industriale che, attivando la 'rivoluzione delle aspettative crescenti' delle masse, ...

