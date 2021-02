Nel terreno agricolo rottami di auto e rifiuti speciali: denunciato il titolare, rischia arresto e maxi multa (Di sabato 13 febbraio 2021) TORRE SAN PATRIZIO - Una trentina di rottami di auto e centro metri cubi di rifiuti pericolosi frutto della rottamazione: i carabinieri forestali hanno scoperto una discarica abusiva e denunciato il ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 13 febbraio 2021) TORRE SAN PATRIZIO - Una trentina didie centro metri cubi dipericolosi frutto della rottamazione: i carabinieri forestali hanno scoperto una discarica abusiva eil ...

