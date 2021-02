Nel governo Draghi non c’è il ministro dello Sport (Di sabato 13 febbraio 2021) Nella lista dei 23 ministri del governo Draghi spicca l’assenza del ministro della Sport. La delega dovrebbe andare al sottosegretario. Leggendo e rileggendo la lista dei ministri del governo Draghi, che ormai dalla serata del 12 febbraio campeggia sulle prime pagine di tutti i giornali e sulle home page di tutti i siti, molti hanno notato che in effetti il governo Draghi non ha il Ministero dello Spor. Quello che nel governo Conte Bis era affidato a Spadafora. governo Draghi, manca il ministro dello Sport In realtà basta andare di poco indietro con la memoria per ricordare che anche nel primo governo Conte ... Leggi su newsmondo (Di sabato 13 febbraio 2021) Nella lista dei 23 ministri delspicca l’assenza deldella. La delega dovrebbe andare al sottosegretario. Leggendo e rileggendo la lista dei ministri del, che ormai dalla serata del 12 febbraio campeggia sulle prime pagine di tutti i giornali e sulle home page di tutti i siti, molti hanno notato che in effetti ilnon ha il MinisteroSpor. Quello che nelConte Bis era affidato a Spadafora., manca ilIn realtà basta andare di poco indietro con la memoria per ricordare che anche nel primoConte ...

