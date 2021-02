Nel 1894 nasce il brevetto del cinematografo

(Di sabato 13 febbraio 2021) Nel Metropolitan Today di oggi ricordiamo la nascita di un oggetto che oggi diamo quasi per scontato. Uno strumento importantissimo, che sancisce la nascita della settima arte: il. Era infatti il 13 febbraioquando i celebri fratelli Lumière presentano al mondo la loro straordinaria invenzione. Non immaginavano minimamente la potenza e la portata della loro invenzione. Infatti, unendo cinepresa e proiettore, avrebbero rivoluzionato per sempre il modo di percepire la realtà. Ma vediamo insieme la sua storia. Ben 127 anni fa, i fratelli Auguste e Louis Lumière depositavano ildel. Fu un periodo fortunato, poiché influenzato dalla Rivoluzione Industriale, grazie alla quale l’arte straordinaria del cinema si è inserita perfettamente. I due fratelli sono considerati i pionieri ...

Tra gli eventi da ricordare avvenuti in questa data,i fratelli Lumiére brevettano il cinematografo. Tra i nati in questa data figurano i cantautori britannici Robbie Williams (1974) e Peter ...Tra le opere esposte si segnala in particolare la grande e rara litografia su tela di Alphonse Mucha (1860 - 1939) intitolata 'Les fleurs', realizzata per Home Decore proveniente dalla ...Il 13 febbraio 1894 avvenne la deposizione del brevetto del cinematografo, invenzione dei fratelli Lumière, che segna la nascita del cinema.