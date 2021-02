NASCAR Truck Series, Ben Rhodes firma il successo a Daytona (Di sabato 13 febbraio 2021) Ben Rhodes (Ford) vince in volata la prima prova della NASCAR Truck Series, la ‘F3’ della seguitissima serie statunitense. Il #99 del gruppo di casa ThorSport Racing vince per la prima volta a Daytona per 0.036 millesimi su Jordan Anderson (Chevrolet), beffato per il secondo anno consecutivo a pochi metri dalla linea del traguardo. Sotto i riflettori del famoso ovale che sorge nello Stato della Florida, il primo evento del 2021 si è aperto sotto il controllo di Raphaël Lessard #24. L’alfiere GMS Racing ha controllato la situazione per gran parte della prima frazione conquistando il primo ‘Playoffs point’, il premio assegnato al vincitore di ogni Stage. Ricordiamo che dal 2017 sono stati introdotti due ‘traguardi volanti’ che spezzano in tre fasi ogni singolo evento. Dopo la sosta in occasione della ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) Ben(Ford) vince in volata la prima prova della, la ‘F3’ della seguitissima serie statunitense. Il #99 del gruppo di casa ThorSport Racing vince per la prima volta aper 0.036 millesimi su Jordan Anderson (Chevrolet), beffato per il secondo anno consecutivo a pochi metri dalla linea del traguardo. Sotto i riflettori del famoso ovale che sorge nello Stato della Florida, il primo evento del 2021 si è aperto sotto il controllo di Raphaël Lessard #24. L’alfiere GMS Racing ha controllato la situazione per gran parte della prima frazione conquistando il primo ‘Playoffs point’, il premio assegnato al vincitore di ogni Stage. Ricordiamo che dal 2017 sono stati introdotti due ‘traguardi volanti’ che spezzano in tre fasi ogni singolo evento. Dopo la sosta in occasione della ...

