Napoli, tutti negativi i tamponi del gruppo squadra (Di sabato 13 febbraio 2021) Napoli - Sono risultati tutti negativi al Coronavirus i tamponi effettuati dopo mezzanotte ai componenti del gruppo squadra in casa Napoli . Gli azzurri, oggi pomeriggio alle 18, affronteranno la ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 13 febbraio 2021)- Sono risultatial Coronavirus ieffettuati dopo mezzanotte ai componenti delin casa. Gli azzurri, oggi pomeriggio alle 18, affronteranno la ...

pisto_gol : Il Napoli, per anni uno spettacolo calcistico, un capolavoro di lavoro e idee, oggi è un insieme di individualità s… - ZZiliani : Caro De Laurentiis presidente della @sscnapoli, premesso che il momento no del #Napoli è responsabilità di tutti, s… - pisto_gol : Sento dire che nel momento della difficolta tutti i grandi club pensano a Max Allegri. Però dal maggio 2019 Milan,… - _Simo95_ : Conoscendo Rino oggi il Napoli non farà gol neanche se gioca 250 miniti giocheranno tutti e 11 dietro e perderanno… - maxs4rblue : RT @Torrenapoli1: A tutti gli allenatori che vengono a Napoli andrebbe fatto uno stage di una settimana full immersion per far comprendere… -