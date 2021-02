Napoli, lutto al Cardarelli: è morta di covid l’infermiera Michelina Petretta (Di sabato 13 febbraio 2021) Napoli. Non ce l’ha fatta Michelina Petretta, l’infermiera di 52 anni dell’ospedale Cardarelli di Napoli ricoverata da 3 settimane, risultata positiva al covid. Le condizioni della donna si sono aggravate negli ultimi giorni. Durante la degenza i colleghi l’avevano sostenuta e le avevano fatto coraggio L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 13 febbraio 2021). Non ce l’ha fattadi 52 anni dell’ospedalediricoverata da 3 settimane, risultata positiva al. Le condizioni della donna si sono aggravate negli ultimi giorni. Durante la degenza i colleghi l’avevano sostenuta e le avevano fatto coraggio L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

FabioCasalucci : @EmeParonzini Ecco dov'era finito in questi giorni che non twittava. Non era a lutto per il Napoli, stava pregando per Di Maio! ?????? - etorboli : RT @a_bassolino: L’improvvisa scomparsa di #PaoloIsotta è un grave lutto per la cultura italiana ed è per me un dolore grande. Tanto eravam… - passodopopasso2 : RT @a_bassolino: L’improvvisa scomparsa di #PaoloIsotta è un grave lutto per la cultura italiana ed è per me un dolore grande. Tanto eravam… - paoloigna1 : RT @a_bassolino: L’improvvisa scomparsa di #PaoloIsotta è un grave lutto per la cultura italiana ed è per me un dolore grande. Tanto eravam… - GiusiSarcina : RT @a_bassolino: L’improvvisa scomparsa di #PaoloIsotta è un grave lutto per la cultura italiana ed è per me un dolore grande. Tanto eravam… -