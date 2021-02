Napoli-Juventus, Zazzaroni: “La situazione si è capovolta rispetto a quattro mesi fa” (Di sabato 13 febbraio 2021) Il direttore de “Il Corriere dello Sport” Ivan Zazzaroni si è espresso in merito alla sfida in programma tra Napoli e Juventus: “quattro mesi fa, quando l’Asl vietò al Napoli di partire per Torino, il più in difficoltà era Andrea Pirlo. Gattuso invece aveva iniziato la stagione con due vittorie e si godeva i bomber Osimhen e Mertens. Adesso tutto è cambiato: Pirlo ha sistemato le cose, ritrovando alcuni titolari e soffiando la Supercoppa proprio ai partenopei. Il Napoli, di contro, ha deluso le mie aspettative. A settembre ero convinto che avrebbe potuto lottare per i primi posti, ma tra le colpe di Gattuso e quelle del presidente ho rivalutato la consistenza della squadra. A mio avviso nessun giocatore del Napoli sarebbe titolare nella ... Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Il direttore de “Il Corriere dello Sport” Ivansi è espresso in merito alla sfida in programma tra: “fa, quando l’Asl vietò aldi partire per Torino, il più in difficoltà era Andrea Pirlo. Gattuso invece aveva iniziato la stagione con due vittorie e si godeva i bomber Osimhen e Mertens. Adesso tutto è cambiato: Pirlo ha sistemato le cose, ritrovando alcuni titolari e soffiando la Supercoppa proprio ai partenopei. Il, di contro, ha deluso le mie aspettative. A settembre ero convinto che avrebbe potuto lottare per i primi posti, ma tra le colpe di Gattuso e quelle del presidente ho rivalutato la consistenza della squadra. A mio avviso nessun giocatore delsarebbe titolare nella ...

juventusfc : Mister @Pirlo_official: «Andiamo a Napoli per vincere» ?? Le parole alla vigilia di #NapoliJuve ??… - juventusfc : ?? 5?? GOALS ? Cominciamo ad avvicinarsi così a #NapoliJuve ?? - juventusfc : É il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! ???????? su @JuventusTV ? - gmlavolpe : RT @juventusfans: INCREDIBILE A #NAPOLI!!! ?? Forse per la prima volta nella storia di questa partita, la #Juventus è arrivata in hotel col… - sportal_it : Napoli-Juventus, probabili formazioni -