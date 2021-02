Napoli-Juventus, problemi muscolari per Ospina e Lozano: le loro condizioni (Di sabato 13 febbraio 2021) Rischia di riempirsi sempre di più l’infermeria del Napoli dopo il match vinto contro la Juventus. Gattuso infatti deve fare i conti anche con i risentimenti muscolari accusati dal portiere David Ospina poco prima del match e da Hirving Lozano verso la fine della partita. In entrambi i casi le condizioni del giocatore saranno valutate e monitorate nei prossimi giorni. Per Ospina il problema sarebbe all’adduttore della coscia destra, stessa zona delle problematiche di Lozano. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Rischia di riempirsi sempre di più l’infermeria deldopo il match vinto contro la. Gattuso infatti deve fare i conti anche con i risentimentiaccusati dal portiere Davidpoco prima del match e da Hirvingverso la fine della partita. In entrambi i casi ledel giocatore saranno valutate e monitorate nei prossimi giorni. Peril problema sarebbe all’adduttore della coscia destra, stessa zona delle problematiche di. SportFace.

