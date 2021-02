Napoli-Juventus, Pirlo: “Se quel rigore l’avessero dato a noi sarebbe successo casino” (Di sabato 13 febbraio 2021) “Non abbiamo mai ricevuto un tiro in porta, abbiamo perso perso per un episodio dubbio come questo rigore. Se è fallo ogni volta che uno allarga le mani con la palla già in mano al portiere ci sarebbero tantissimi rigori, se fosse successo a noi ci sarebbero state molte più polemiche e non so se ci sarebbe stato dato questo rigore. Capita che tanti episodi possano essere valutati in modo diverso quando si gioca con la Juventus perché siamo sulla bocca di tutti“. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport l’allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, al termine della sconfitta contro il Napoli maturata per via di un calcio di rigore ritenuto dubbio dal tecnico bianconero. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) “Non abbiamo mai ricevuto un tiro in porta, abbiamo perso perso per un episodio dubbio come questo. Se è fallo ogni volta che uno allarga le mani con la palla già in mano al portiere ciro tantissimi rigori, se fossea noi ciro state molte più polemiche e non so se cistatoquesto. Capita che tanti episodi possano essere valutati in modo diverso quando si gioca con laperché siamo sulla bocca di tutti“. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport l’allenatore della, Andrea, al termine della sconfitta contro ilmaturata per via di un calcio diritenuto dubbio dal tecnico bianconero. SportFace.

