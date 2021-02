Napoli-Juventus, Marani duro con Pirlo: “Sarri ha vinto con una squadra meno forte” (Di sabato 13 febbraio 2021) Non esente da critiche l’analisi di Matteo Marani, giornalista di Sky, che ha così commentato la sconfitta della Juventus allo stadio Maradona contro il Napoli: “La Juventus che lo scorso anno ha vinto lo Scudetto col tanto vituperato Sarri e con un mercato di questo livello qui – con Morata, McKennie, Chiesa e il migliore De Ligt – non può essere così indietro, mi sembra per distacco la squadra più forte del campionato. Dopo stasera può essere ancora più lontana dal primo posto”. Marani si è poi incentrato sui singoli: “Pirlo da Bernardeschi credo cerchi un po’ di dinamismo, un giocatore che si sacrifica per la squadra. Il Bernardeschi che ci aspettavamo non l’abbiamo visto e non lo stiamo vedendo. ... Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Non esente da critiche l’analisi di Matteo, giornalista di Sky, che ha così commentato la sconfitta dellaallo stadio Maradona contro il: “Lache lo scorso anno halo Scudetto col tanto vituperatoe con un mercato di questo livello qui – con Morata, McKennie, Chiesa e il migliore De Ligt – non può essere così indietro, mi sembra per distacco lapiùdel campionato. Dopo stasera può essere ancora più lontana dal primo posto”.si è poi incentrato sui singoli: “da Bernardeschi credo cerchi un po’ di dinamismo, un giocatore che si sacrifica per la. Il Bernardeschi che ci aspettavamo non l’abbiamo visto e non lo stiamo vedendo. ...

