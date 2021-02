Napoli-Juventus | le probabili formazioni e dove seguire la partita

(Di sabato 13 febbraio 2021) Meno di 8 ore al fischio d’inizio di, match terzo anticipo della ventiduesima giornata di campionato. Si tratta di una sfida che potrebbe risultare determinante per entrambe le squadre. Con una vittoria, i bianconeri volerebbero momentaneamente a -4 dal Milan, impegnato questa sera contro lo Spezia, ed a -2 dall’Inter, che nel posticipo di domani se la vedranno con la Lazio. LEGGI ANCHE: Calciomercato, un top player verso l'addio: "Sarà sacrificato per acquistare un centrocampista" Sullo sfondo il derby di Milano di settimana prossima, che potrebbe essere decisivo in chiave scudetto. Invece, una vittoria delallontanerebbe ladal sogno decimo tricolore consecutivo e rilancerebbe i partenopei in campionato, reduci da un periodo particolarmente complicato. Gara ...

juventusfc : Mister @Pirlo_official: «Andiamo a Napoli per vincere» ?? Le parole alla vigilia di #NapoliJuve ??… - juventusfc : ?? 5?? GOALS ? Cominciamo ad avvicinarsi così a #NapoliJuve ?? - juventusfc : É il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! ???????? su @JuventusTV ? - infoitinterno : Napoli-Juventus (13 febbraio ore 18:00): formazioni, quote, pronostici - pietromichi : RT @Amookeena: #OnThisDay 13 Febbraio 2016, Juventus-Napoli 1-0 (Zaza 88') Qui il gol commentato da Auriemma e da Alvino -

... De Laurentiis lo vorrebbe dal prossimo anno, ma nel ruolo di direttore tecnico che abbia la supervisione anche sul mercato.' PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI, ...Tuttosport -, ipotesi Mazzarri in caso di sconfitta contro la. Gattuso appeso a un filoIl Napoli per rimettersi in marcia dopo il momento difficile, la Juventus per proseguire la serie positiva: allo stadio 'Diego Armando Maradona' il match clou del sabato di Serie A è la sfida fra i ...Il Milan ha una ghiotta occasione in questa giornata di campionato, infatti con la Juventus in trasferta a Napoli e l’Inter che ospita la Lazio a San Siro, i rossoneri potrebbero allungare. Attenzione ...