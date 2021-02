Napoli-Juventus, Insigne la risolve: “Vittoria ricca di significati. Potrebbe essere la svolta decisiva” (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Napoli a sorpresa vince la sfida contro la Juventus per 1-0 lanciando segnali importanti.La squadra allenata da Gennaro Gattuso, soffre, stringe i denti e porta a casa una Vittoria fondamentale per il proseguo del campionato. Un gol di Lorenzo Insigne su rigore regala il successo ai partenopei.Il capitano della società del patron De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro i bianconeri. Insigne appare soddisfatto e spera che questo match possa essere uno spartiacque per trovare maggiore continuità: "Siamo contenti per il risultato, ma soprattutto per la prestazione di squadra. Abbiamo lottato tutti insieme fino alla fine, alla fine abbiamo giocato uno in meno perché Lozano era stanchissimo e ci siamo compattati da squadra. ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 febbraio 2021) Ila sorpresa vince la sfida contro laper 1-0 lanciando segnali importanti.La squadra allenata da Gennaro Gattuso, soffre, stringe i denti e porta a casa unafondamentale per il proseguo del campionato. Un gol di Lorenzosu rigore regala il successo ai partenopei.Il capitano della società del patron De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo il successo contro i bianconeri.appare soddisfatto e spera che questo match possauno spartiacque per trovare maggiore continuità: "Siamo contenti per il risultato, ma soprattutto per la prestazione di squadra. Abbiamo lottato tutti insieme fino alla fine, alla fine abbiamo giocato uno in meno perché Lozano era stanchissimo e ci siamo compattati da squadra. ...

