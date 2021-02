Napoli-Juventus, il nuovo look di Gattuso fa impazzire il web [FOTO] (Di sabato 13 febbraio 2021) Si sta giocando il big match della 22esima giornata del campionato di Serie A, in campo Napoli e Juventus che si stanno affrontando in una partita che non ha bisogno di presentazione. Il web si è scatenato per il look dell’allenatore azzurro Gennaro Gattuso. Nei primi minuti la partita è stata bloccata, non si sono registrate grosse occasioni da gol. In particolar modo l’allenatore del Napoli è finito sul web. Il nuovo look ha fatto in poco tempo il giro dei social. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del tecnico del Napoli. L'articolo Napoli-Juventus, il nuovo look di Gattuso fa impazzire il web FOTO ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 13 febbraio 2021) Si sta giocando il big match della 22esima giornata del campionato di Serie A, in campoche si stanno affrontando in una partita che non ha bisogno di presentazione. Il web si è scatenato per ildell’allenatore azzurro Gennaro. Nei primi minuti la partita è stata bloccata, non si sono registrate grosse occasioni da gol. In particolar modo l’allenatore delè finito sul web. Ilha fatto in poco tempo il giro dei social. In alto laGALLERY con tutte le immagini del tecnico del. L'articolo, ildifail web...

