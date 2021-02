Napoli Juventus formazioni ufficiali, Pirlo rilancia Bernardeschi (Di sabato 13 febbraio 2021) Napoli Juventus formazioni ufficiali – Poco meno di un’ora al big match di questa giornata: Napoli Juventus. Pirlo contro il suo amico Gattuso, entrambe le squadre rincorrono le milanesi in campionato. Pirlo deve fare a meno di diversi calciatori. Ovvero Arthur, Ramsey e Dybala che non ha ancora recuperato. Va in panchina Bonucci anche se non è al meglio. Napoli Juventus formazioni ufficiali, chi gioca Pirlo schiera il classico 4-4-2. Con Szczesny in porta. La linea difensiva composta da Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Danilo a sinistra. A centrocampo la vera sorpresa: Bernardeschi ancora titolare, con Chiesa sulle fasce. In cabina di regia toccherà a ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 13 febbraio 2021)– Poco meno di un’ora al big match di questa giornata:contro il suo amico Gattuso, entrambe le squadre rincorrono le milanesi in campionato.deve fare a meno di diversi calciatori. Ovvero Arthur, Ramsey e Dybala che non ha ancora recuperato. Va in panchina Bonucci anche se non è al meglio., chi giocaschiera il classico 4-4-2. Con Szczesny in porta. La linea difensiva composta da Cuadrado, De Ligt, Chiellini e Danilo a sinistra. A centrocampo la vera sorpresa:ancora titolare, con Chiesa sulle fasce. In cabina di regia toccherà a ...

juventusfc : Mister @Pirlo_official: «Andiamo a Napoli per vincere» ?? Le parole alla vigilia di #NapoliJuve ??… - juventusfc : É il momento della diretta con Mister @Pirlo_Official! ???????? su @JuventusTV ? - sscnapoli : ?? | #NapoliJuve sarà seguita in tutto il Mondo ?? - JuventusTV : ?????????? ???? ???????????????? ????! Il pre partita di #NapoliJuve è iniziato adesso! ???? - LupinBetting : ???? Serie A ?? Napoli - Juventus ?? Juventus | 2.26 ?? 2% ?? Cristiano to score | 2.00 ?? 2% #GamblingTwitter #bettingsports #bettingtips -