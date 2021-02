Napoli-Juventus 1-0, Meret: “Vittoria che dà fiducia, lavoro tanto sulla costruzione e sono migliorato” (Di sabato 13 febbraio 2021) “Ospina si è fatto male all’ultimo e sono dovuto entrare in campo io, sono contentissimo e orgoglioso di questo gruppo. Abbiamo fatto una grandissima partita, spero che questa Vittoria ci dia fiducia per il futuro“. Lo ha detto il portiere del Napoli, Alex Meret, al termine della Vittoria ottenuta contro la Juventus. L’estremo difensore azzurro ha giocato titolare per via dell’infortunio del collega David Ospina a pochi minuti dal fischio d’inizio e con l’ottima prestazione offerta proverà a guadagnarsi la fiducia di Gattuso in un dualismo che fin qui lo ha relegato al ruolo di comprimario: “Ospina è molto bravo coi piedi, sappiamo di avere caratteristiche diverse. Io sto lavorando tanto sulla ... Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) “Ospina si è fatto male all’ultimo edovuto entrare in campo io,contentissimo e orgoglioso di questo gruppo. Abbiamo fatto una grandissima partita, spero che questaci diaper il futuro“. Lo ha detto il portiere del, Alex, al termine dellaottenuta contro la. L’estremo difensore azzurro ha giocato titolare per via dell’infortunio del collega David Ospina a pochi minuti dal fischio d’inizio e con l’ottima prestazione offerta proverà a guadagnarsi ladi Gattuso in un dualismo che fin qui lo ha relegato al ruolo di comprimario: “Ospina è molto bravo coi piedi, sappiamo di avere caratteristiche diverse. Io sto lavorando...

